Газовый транзит как переговорный козырь

Одиннадцатого декабря в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение сроком на месяц в преддверии ожидаемого с 1 января 2025 года прекращения транзита российского газа в ПМР через территорию Украины.
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