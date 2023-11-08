Carlsberg грозит России международным судом из-за ситуации с «Балтикой»

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники, Carlsberg Group (Дания) предложила России урегулировать спор по «Балтике» в течение полугода от 13 октября, в ином случае пивоваренная компания угрожает передать дело в международный третейский суд.
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