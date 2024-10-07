FT: журналисты подали в суд на главу ЕК из-за нарушений при закупке вакцин

Американская газета New York Times подала в суд на Еврокомиссию из-за того, что ее руководитель Урсула фон дер Ляйен якобы допустила нарушения при заключении контрактов на закупку антиковидной вакцины Pfizer.
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