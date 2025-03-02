Захарова призвала расследовать информацию о передаче секретных данных ВСУ со стороны ОБСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления о передаче наблюдателями миссии ОБСЕ секретной информации о расположении формирований ЛНР и ДНР Вооруженным силам Украины требуют серьезного расследования.
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