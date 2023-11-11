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Новости Курска

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Здравое решение: Мигрантам запретят крутить баранку

Здравое решение: Мигрантам запретят крутить баранку

Федеративное устройство нашей страны имеет как очевидные негативные стороны, вроде административного деления по национальному (во многом пережитков ленинской национальной политики), а не экономически обоснованному принципу , так и, безусловно, позитивные.

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