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В Крыму с октября подорожает электроэнергия

В Крыму с октября подорожает электроэнергия

С начала октября в Республике Крым запланировано повышение стоимости электроэнергии на 11,3%. Данное решение утверждено приказом профильного ведомства — Государственного комитета по ценам и тарифам РК.

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