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Хазин рассказал, какие «подарки» 2023 года можно прогнозировать заранее

Хазин рассказал, какие «подарки» 2023 года можно прогнозировать заранее

Российский экономист, политолог Михаил Хазин рассказал, какие важные «подарки» 2023 года можно прогнозировать заранее.

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