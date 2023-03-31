Хазин рассказал, какие «подарки» 2023 года можно прогнозировать заранее

Российский экономист, политолог Михаил Хазин рассказал, какие важные «подарки» 2023 года можно прогнозировать заранее.
Популярные статьи
- Немцы попросили Шольца подать в отставку после заявления о Владимире Путине
- ВСУ практически уничтожены в Артёмовске: Карта боевых действий на Украине сегодня, 29 марта 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 399
- «Вагнер» замыкает кольцо в Артёмовске: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 28 марта 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 398
Свежие комментарии