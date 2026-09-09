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НАШЕ ОТРАДНОЕ

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440 тысяч за фиктивную сантехнику: задержаны лжесантехники, обманувшие пенсионера на Алтуфьевском шоссе

Сотрудники уголовного розыска УВД по Северо-Восточному округу пресекли деятельность группы мошенников, жертвой которых стал 76-летний житель столицы.

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