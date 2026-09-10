Harry Styles extends 'Together, Together' tour into 2027

Harry Styles announced 2027 dates for his "Together, Together" tour featuring Kylie Minogue, Lainey Wilson, Tears for Fears and other artists.
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