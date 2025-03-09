Юрист объяснил, как сервисы рассрочки влияют на кредитную историю

И какие в этом вопросе планируются изменения При использовании BNPL-сервисов рассрочки, информация о совершении платежей не попадает в бюро кредитных историй (БКИ), рассказал РИА Новости юрист Сергей Петерман.
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