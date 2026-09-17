Шойгу: власти Армении проводят рейдерский захват российских предприятий

Промышленные объекты, в которые ранее были вложены значительные инвестиции со стороны России, власть в Армении осуществляет «рейдерский захват», заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 17 сентября на заседании президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ.