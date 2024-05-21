Мировые СМИ продолжают бурно обсуждать итоги недавнего визита Владимира Путина в КНР Безо всякого преувеличения можно сказать, что на минувшей неделе весь мир следил за происходящим в Китае, где с первым государственным визитом, сразу после инаугурации, побывал президент России Владимир Путин.
Запад обескуражен: вбить клин не удалось!
Комментарии
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М
Мария
Какое хорошее впечатление производит тов. Си! Врождённая интеллигентность, добродушие! Ведь лидер первой державы мира! А никакого высокомерия, наглости, в отличие от лидеров Запада!
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