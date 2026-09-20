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После Кати Татариновой Ольга Заботкина выбрала жизнь за кулисами Александра Иванова

После Кати Татариновой Ольга Заботкина выбрала жизнь за кулисами Александра Иванова

В 1955 году Ольга Заботкина сыграла Катю Татаринову в «Двух капитанах» — и сразу стала известной. Зрители запомнили её по кино, хотя главной сценой актрисы оставался балет.

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