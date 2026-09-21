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Турция рассматривает объединение активов фондов для выплат инвесторам

Турция рассматривает возможность объединить активы более 100 фондов, замороженных регуляторами на прошлой неделе.

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