«В остальном всё нормально». Серхио Перес не согласился с Ферстаппеном

«В остальном всё нормально». Серхио Перес не согласился с ФерстаппеномRed Bull RacingМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес назвал Ferrari главными фаворитами Гран При Монако, но отметил, что с машиной RB18 не всё так плохо, как говорит его напарник Макс Ферстаппен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии