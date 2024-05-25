«В остальном всё нормально». Серхио Перес не согласился с Ферстаппеном

«В остальном всё нормально». Серхио Перес не согласился с ФерстаппеномRed Bull RacingМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес назвал Ferrari главными фаворитами Гран При Монако, но отметил, что с машиной RB18 не всё так плохо, как говорит его напарник Макс Ферстаппен.