Сибирская отшельница Лыкова объяснила, почему отказалась голосовать на выборах

Агафья Лыкова - представительница семьи староверов Отшельница Агафья Лыкова, проживающая в таежной части Хакассии, не будет принимать участие в голосовании на выборах президента России, сообщает РИА Новости.
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