Бизнесмен Дотком: Киев операцией в Курской области хочет отстрочить победу РФ

Бизнесмен Ким Дотком в сети X* назвал цель ВСУ в Курской области. Об этом пишет РИА Новости. Целью вторжения в Курскую области ВСУ, по мнению Доткома, является попытка отстрочить победу ВС РФ до выборов президента в США.