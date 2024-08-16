Бизнесмен Дотком: Киев операцией в Курской области хочет отстрочить победу РФ

Бизнесмен Ким Дотком в сети X* назвал цель ВСУ в Курской области. Об этом пишет РИА Новости. Целью вторжения в Курскую области ВСУ, по мнению Доткома, является попытка отстрочить победу ВС РФ до выборов президента в США.
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