13 человек спасли из снежного заноса в области Жетысу

Четыре легковых автомобиля с пассажирами застряли в снежном заносе в Аксуском районе. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в Аксуском районе, вблизи села Кошкентал, четыре легковых автомобиля с пассажирами застряли в снежном заносе.