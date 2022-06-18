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Иржи Прохазка: «Я немного изменил свое отношение перед боем с Тейшейрой, и это было плохой идеей»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка в очередной раз раскритиковал свое выступление в поединке против Гловера Тейшейры, в котором чех выиграл удушающим приемом.

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