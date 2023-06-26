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Контрнаступление ВСУ: Украина и США обсудили следующие шаги

Контрнаступление ВСУ: Украина и США обсудили следующие шаги

Глава украинского Минобороны и руководитель Пентагона провели разговор относительно наступление ВСУ.Контрнаступление украинских войск в ходе телефонного разговора обсудили глава Минобороны Украины Алексей Резников и шеф Пентагона Ллойд Остин.

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