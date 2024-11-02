«Стройки века» всегда велись в первую очередь из политических соображений — но всегда себя оправдывали экономически

Россия – страна больших возможностей и оригинальных проектов. С 1891 по 1916 год была построена Транссибирская магистраль общей протяженностью 8300 километров, которая в настоящее время увеличена до 9300 километров.
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