Хостел отказался обслуживать представителя ВМС Украины из-за опасности военных

Представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал агентству "Укринформ", что сотрудница хостела в Киеве отказала в обслуживании ему и двум сопровождавшим его офицерам, сославшись на то, что "военные опасны".