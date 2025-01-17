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Хостел отказался обслуживать представителя ВМС Украины из-за опасности военных

Хостел отказался обслуживать представителя ВМС Украины из-за опасности военных

Представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал агентству "Укринформ", что сотрудница хостела в Киеве отказала в обслуживании ему и двум сопровождавшим его офицерам, сославшись на то, что "военные опасны".

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