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Царьград

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Керселян: В Подмосковье обработали 11,5 тыс. га от борщевика

Керселян: В Подмосковье обработали 11,5 тыс. га от борщевика

В Московской области обработали 11,5 тыс. га от борщевика, выполнение плана достигло 50%, сообщил Сергей Керселян.

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