Страна и люди
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Страна и люди

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Премьер Грузии Кобахидзе готов доказать, что еврокомиссар угрожал ему покушением

Премьер Грузии Кобахидзе готов доказать, что еврокомиссар угрожал ему покушением

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов предоставить доказательства того, что еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи угрожал ему примером покушения на главу кабинета министров Словакии Роберта Фицо.

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