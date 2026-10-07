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Нижегородская правда

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Новые правила проведения экзаменов на права появятся с марта 2027 года

Новые правила проведения экзаменов на права появятся с марта 2027 года

С 1 марта 2027 года в России вступают в силу новые правила проведения экзаменов на получение водительских прав, сообщает ТАСС.

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