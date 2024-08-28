В Воронежской области из-за беспилотника возник пожар возле взрывоопасных объектов

В Воронежской области в результате падения обломков беспилотника возник пожар возле взрывоопасных объектов, что вызвало необходимость эвакуации местных жителей, сообщил в среду, 28 августа, губернатор региона Александр Гусев.
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