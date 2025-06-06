Свердловские депутаты, юристы и блогеры вступились за URA.RU: их главные заявления

Обыски силовиков с кувалдой в головном офисе URA.RU в Екатеринбурге, а также арест редактора свердловской редакции агентства Дениса Аллаярова за «дачу взятки» в 20 тысяч рублей дяде-эксполицейскому возмутили местное сообщество.