Свердловские депутаты, юристы и блогеры вступились за URA.RU: их главные заявления

Обыски силовиков с кувалдой в головном офисе URA.RU в Екатеринбурге, а также арест редактора свердловской редакции агентства Дениса Аллаярова за «дачу взятки» в 20 тысяч рублей дяде-эксполицейскому возмутили местное сообщество.
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