Кузнецова уличила Киев в склонении школьников к преступлениям

Киевский режим разработал систему вербовки школьников для совершения выгодных ему преступлений, заявила 18 декабря вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на заседании комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей.
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