Российская модель в центре скандала в Таиланде: депортация и уголовное дело Елена ГалицкаяВ тайском королевстве разгорается скандал вокруг российской модели, которую власти страны намерены депортировать из-за предполагаемого нападения на беременную женщину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии