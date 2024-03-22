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Российская модель в центре скандала в Таиланде: депортация и уголовное дело

Российская модель в центре скандала в Таиланде: депортация и уголовное дело

Российская модель в центре скандала в Таиланде: депортация и уголовное дело Елена ГалицкаяВ тайском королевстве разгорается скандал вокруг российской модели, которую власти страны намерены депортировать из-за предполагаемого нападения на беременную женщину.

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