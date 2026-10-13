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ИА Регнум

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Силы ПВО за ночь сбили 604 беспилотника ВСУ над регионами России

За минувшую ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника. Об этом 13 октября сообщили в Минобороны России.

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