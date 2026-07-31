Будет ли новая мобилизация: срочное заявление сделали в Совбезе

Что кроется за пропагандой в Интернете, агитирующей россиян идти на военную службу по контракту.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с официальным заявлением, призванным успокоить общество на фоне информационных вбросов.
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