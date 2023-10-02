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Роналду о 3:1 с «Истиклолом»: «Счастлив, что забил первый гол в азиатской ЛЧ. Продолжаем побеждать!»

Роналду о 3:1 с «Истиклолом»: «Счастлив, что забил первый гол в азиатской ЛЧ. Продолжаем побеждать!»

Саудовский клуб обыграл «Истиклол» во 2-м туре группового этапа турнира – 3:1. Роналду отличился голом на 66-й минуте.

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