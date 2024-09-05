За январь-июнь 2024 года продажи смартфонов на маркетплейсах выросли вдвое

В первой половине 2024 года число реализованных в интернете смартфонов выросло на 26%, а объем рынка достиг 170 млрд рублей, говорится в исследовании «Яндекс Маркета» с использованием аналитических материалов GfK Russia и собственной статистики.
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