NASA планирует построить дом на Луне к 2040 году

Процесс строительства лунного дома / © ICON План состоит в том, чтобы отправить на естественный спутник Земли большой 3D-принтер и использовать лунный бетон, изготовленный из компонентов поверхности Луны, для создания жилых конструкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии