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Газета.ру

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19-летний российский хоккеист Амир Ханов умер во время свидания

19-летний российский хоккеист Амир Ханов умер во время свидания

19-летний российский хоккеист Амир Ханов умер на свидании в Уфе сообщает Mash Batash. Отец хоккеиста сказал, что его сын потерял сознание на мастер-классе по лепке из глины, куда пришел вместе с девушкой.

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