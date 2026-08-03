19-летний российский хоккеист Амир Ханов умер во время свидания

19-летний российский хоккеист Амир Ханов умер на свидании в Уфе сообщает Mash Batash. Отец хоккеиста сказал, что его сын потерял сознание на мастер-классе по лепке из глины, куда пришел вместе с девушкой.
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