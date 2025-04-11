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Копеечка - Объявления Донбасса

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Боцман
    Себе купи. Сволочь.Напашник бр 2 свм...
  • Боцман
    Сволота и Сука продаёшь каски. Они нужны нашим ребятам на СВО. Таких бля... на ленточку и без касок и броников.Тактический шлем ...
  • чвсатпкьл
    Это смешно продать, чтобы уехать, за такую цену, но кто купит на этой территории в такое неспокойное время.2-х комнатная ква...

Лековой прицеп Тавиалс Стapт А2515 2.5*1.5 самосвальный в Луганске - 84 000 руб

Лековой прицеп Тавиалс Стapт А2515 2.5*1.5 самосвальный в Луганске - 84 000 руб

Стоимость указана за прицеп Старт А2515 в базовой комплектации ( как на фото ) Прицеп Тавиалс Стapт А2515 станет незаменимым помощником при перевозке: · Мототехники · Снегохода · Спецоборудования · Строительных материалов, в том числе сыпучих · Бытовой техники · Мебели · и многих других бытовых нужд ▴▴▴Технические характеристики▴▴▴ - Полная масса прицепа 748 кг - Грузоподъемность 538 кг - Снаряженная масса (без доп.

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