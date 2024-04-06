⚡️Израиль и США готовы к тому, что Иран нанесет ответный удар по Израилю, — The New York Times.Как пишет издание, власти США и Израиля привели свои вооруженные силы на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности в ожидании возможных ответных ударов Ирана после атаки на его консульство в Дамаске 1 апреля.