⚡️Израиль и США готовы к тому, что Иран нанесет ответный удар по Израилю, — The New York Times.Как пишет издание, власти США и Израиля привели свои вооруженные силы на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности в ожидании возможных ответных ударов Ирана после атаки на его консульство в Дамаске 1 апреля.
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