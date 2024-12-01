В России 2 декабря истечет срок уплаты имущественных налогов физических лиц

В понедельник, 2 декабря, в России истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Собственникам земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств необходимо оплатить налоговые уведомления до конца этого дня, сообщает РИА Новости.
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