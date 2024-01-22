Капитан ВМХ Табах призвал не стесняться геноцида граждан России

Капитан ВМС США заявил, что Украина не должна стесняться агрессии против России.Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке в интервью украинскому телеграм-каналу призвал не стесняться геноцида граждан России.
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