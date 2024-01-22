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Капитан ВМХ Табах призвал не стесняться геноцида граждан России

Капитан ВМХ Табах призвал не стесняться геноцида граждан России

Капитан ВМС США заявил, что Украина не должна стесняться агрессии против России.Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке в интервью украинскому телеграм-каналу призвал не стесняться геноцида граждан России.

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Комментарии
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Виктор Медведев
Только зачем на фото наш ИЛ и четверка Миг-29?
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