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Твой континент

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В Новоуральске завершился рейд по выявлению нелегальных такси

С 8 по 17 апреля 2025 года сотрудники Госавтоинспекции Новоуральска провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик, Такси», направленное на повышение безопасности пассажирских перевозок и пресечение деятельности нелегальных перевозчиков.

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