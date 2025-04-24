В Новоуральске завершился рейд по выявлению нелегальных такси

С 8 по 17 апреля 2025 года сотрудники Госавтоинспекции Новоуральска провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик, Такси», направленное на повышение безопасности пассажирских перевозок и пресечение деятельности нелегальных перевозчиков.
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