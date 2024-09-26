Багреева: более 500 млн руб. сэкономил нацпроект производителям медизделий

С начала 2022 года участниками нацпроекта «Производительность труда» в Москве стало 16 предприятий по изготовлению медицинских изделий и лекарственных средств, из них 11 компаний уже завершили пилотные проекты.
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