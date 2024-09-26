Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    "изменение ядерной доктрины России не окажет влияния на внешнюю политику ФРГ и НАТО."                                ...Писториус: обновл...
  • Георгий Михалев
    Вместо того, чтобы запрещать въезд и всех смешить, лучше бы арестовали по тихому, при въезде и забили батогами.Учительнице, изби...
  • Валентин Щербаков
    Мало того, что провоцируют, но и напрашиваются испытать нашу ядерную дубинку.....AT: «план победы»...

Багреева: более 500 млн руб. сэкономил нацпроект производителям медизделий

Багреева: более 500 млн руб. сэкономил нацпроект производителям медизделий

С начала 2022 года участниками нацпроекта «Производительность труда» в Москве стало 16 предприятий по изготовлению медицинских изделий и лекарственных средств, из них 11 компаний уже завершили пилотные проекты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх