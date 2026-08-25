В квартале «Архангел Михаил» выросла скорость и качество связи

Инженеры компании «Мегафон» установили новое телеком-оборудование в спортивном квартале «Архангел Михаил», таким образом, посетители площадок получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 120 Мбит/с и более стабильной мобильной связи.
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