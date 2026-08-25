РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

355 подписчиков

В квартале «Архангел Михаил» выросла скорость и качество связи

В квартале «Архангел Михаил» выросла скорость и качество связи

Инженеры компании «Мегафон» установили новое телеком-оборудование в спортивном квартале «Архангел Михаил», таким образом, посетители площадок получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 120 Мбит/с и более стабильной мобильной связи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии