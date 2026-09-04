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МОСИНФОРМ

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Десять технологических стартапов представят на демодне «Академии инноваторов»

Десять технологических стартапов представят на демодне «Академии инноваторов»

Девятый поток «Академии инноваторов» завершится демоднем 12 сентября в «Бизнес. Технограде». Масштабная образовательная программа помогает участникам превращать инновационные идеи в действующие стартапы.

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