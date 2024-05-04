Военкор Руденко сообщил об освобождении ВС РФ ещё трех поселков

По направлению к Горловке военные Вооруженных Сил Российской Федерации освободили почти одновременно сразу три населенных пункта – Новокалиново, Керамик и Архангельское, сообщил корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.
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