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Тульские новости

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Суворовец предстанет перед судом за передачу банковских реквизитов

Суворовец предстанет перед судом за передачу банковских реквизитов

Молодой человек из Суворова за вознаграждение передал реквизиты своего счета, которые использовали для вывода денег, похищенных у жительницы Надыма.

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