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Белгород өлкәсендә дрон административ бина парковкасына һөҗүм иткән, бер кеше үлгән

Белгород өлкәсенең Шебекино шәһәрендә Украина пилотсыз очкычы административ бина парковкасына һөҗүм иткән, нәтиҗәдә бер кеше һәлак булган.

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