Дмитриев заметил топор над головами Стубба и Мерца на совместном фото

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев обратил внимание на символичную деталь на совместном фото президента Финляндии Александра Стубба и канцлера Германии Фридриха Мерца.
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