Полтора десятка южноуральцев попали в больницу с подозрением на энцефалит

За неделю количество нападений клещей выросло в Челябинской области на четверть. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, на 13 мая в регионе зарегистрировано 2 тысячи 864 обращения жителей, пострадавших от присасывания клеща, в том числе 789 детей.