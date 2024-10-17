Черный список: Запад собирается бросить новый вызов России в виде FATF

Будни мужчин. Все что нам интересно

Стало известно, что группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ/FATF) собирается 22 октября 2024 года внести Россию, членство которой было приостановлено в конце февраля 2023-го, в свой черный список.