Черный список: Запад собирается бросить новый вызов России в виде FATF

Стало известно, что группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ/FATF) собирается 22 октября 2024 года внести Россию, членство которой было приостановлено в конце февраля 2023-го, в свой черный список.
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