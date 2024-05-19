Украинство убивает. Исключений нет

Украинский след в покушении на Фицо. Кто бы мог подумать, ага. Юрай Цинтула, стрелявший в словацкого премьер-министра Роберта Фицо ранее принимал участие в антиправительственных заукраинских мероприятиях.
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